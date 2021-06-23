Путешественник из Москвы, решивший посетить крайние точки России, прибыл во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 23 июня. /ТАСС/. Путешественник из Москвы Альберт Северный, отправившийся в автомобильную экспедицию по стране "100 дней вокруг России", в среду прибыл во Владивосток. Как рассказал ТАСС сам Северный, за время путешествия он намерен посетить четыре крайние точки РФ, включая город Певек на Чукотке, полуостров Рыбачий в Мурманской области и Севастополь - это первое подобное путешествие.

"Я отправился из Москвы 7 июня, и пока что ехал в достаточно тепличных условиях по федеральным трассам. Владивосток является первой точкой моего маршрута вокруг страны. Цифра в 100 дней, на самом деле, рассчитана приблизительно, с учетом очень сложной логистики на Чукотке, куда я поеду дальше. Дело в том, что летом туда не добраться по земле, и мне придется ехать через Якутию и Магаданскую область на пароходе по реке Колыма. Только так будет возможность достичь Певека", - рассказал собеседник агентства.

Далее он планирует пройти на судне по северному морскому пути до Мурманска и уже оттуда добраться до полуострова Рыбачий, который станет третьей точкой экспедиции. После чего - доехать до Севастополя и финишировать уже в Москве. Для столь непростого пути у автотуриста есть специально подготовленная машина.

"У меня авто марки Toyota Highlander, и я на ней уже ездил по стране, в частности в Магадан. Она служит мне уже шесть лет, и за это время я полностью оборудовал и укомплектовал ее под себя. Для нынешней экспедиции я ее никак особенно не готовил, за исключением установки защиты от воды для преодоления бродов", - пояснил Северный.

Всего он планирует посетить 42 региона России, проехать 25 тыс. км.

Как отмечает ученый секретарь Московского городского отделения РГО Татьяна Пузанова, по такому маршруту путешествие на внедорожнике в России будет предпринято в первый раз. По итогам поездки будет снят фильм, в котором зрители увидят детали путешествия, красоту регионов и культуру народов страны.