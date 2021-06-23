На Украине суточный показатель заразившихся коронавирусом вырос на 65%

КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Украинские медики за последние сутки зафиксировали 835 новых случаев коронавируса в стране, что почти на 65% превышает показатель предыдущего дня, когда было выявлено 296 заразившихся. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"По данным Центра общественного здоровья, за сутки на Украине зафиксировано 835 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей - 33, медработников - 25", - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в стране заразились коронавирусом 2 230 977 человек. За все время от осложнений инфекции скончались 52 123 пациента (70 - за последние сутки), вылечились 2 155 261 инфицированных (2 292 - за последние сутки).

Украина начала вакцинацию от коронавируса в числе последних стран Европы - 24 февраля. Для инъекций в стране применяют препараты американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, AstraZeneca и CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. От применения и производства российского препарата "Спутник V" Киев отказался. Часть препаратов Украина получает бесплатно по международной программе COVAX, а часть закупается за счет государственного бюджета. С начала кампании вакцинации сделано 2 149 244 прививки.

Ранее правительство Украины приняло решение продлить введенный в стране общий карантин до 31 августа. При этом на всей территории страны устанавливается зеленый уровень эпидемической опасности, который предполагает сохранение масочного режима в общественном транспорте, во время массовых мероприятий и в общественных помещениях. Работа заведений общественного питания, развлекательных заведений, кинотеатров и других объектов культуры разрешается при условии соблюдения этого режима, а также обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.