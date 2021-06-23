В России создали тест-систему выявления антител к COVID-19 у животных

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Подведомственный Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" разработал тест-систему выявления антител к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотках крови животных. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Подведомственное Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ") разработало тест-систему для выявления антител к вирусу SARS-CoV-2 на основе широко распространенной технологии иммуноферментного анализа (ИФА). В процессе исследования сывороток крови улавливаются только специфические антитела, выработанные в организме животного на вирус SARS-CoV-2", - сообщили в ведомстве.

Как пояснили в Россельхознадзоре, в случае присутствия антител в исследуемой пробе крови ими запускается цветная каскадная реакция. Изменение цвета в реакции детектируется с помощью высокочувствительных приборов - ИФА-ридеров, позволяющих автоматизировать процесс исследования.

Методика протестирована в ходе исследований биологического материала домашних животных (кошках и собаках), сельскохозяйственных животных (свиньях), пушных зверей (хорьках, норках и лисах). Тест-система является мультивидовой, то есть предназначенной для анализа сывороток крови всех этих видов животных.

Как работает система

Кроме того, тест-система универсальна: она позволяет выявлять антитела, выработанные как в результате коронавирусной инфекции, так и после вакцинации против этого заболевания. В последнем случае можно выполнить количественную оценку и сделать вывод об эффективности применения вакцины и необходимости дополнительной ревакцинации животного.

Как сообщили в Россельхознадзоре, для проверки специфичности и чувствительности были протестированы и невакцинированные животные, и вакцинированные разработанным ФГБУ "ВНИИЗЖ" препаратом "Карнивак-Ков", являющимся первой зарегистрированной в мире вакциной против COVID-19 для животных. "Метод показал высокую специфичность и чувствительность: у невакцинированных животных тест показал отрицательный результат, а у всех вакцинированных позволил выявить специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2", - отметили в российском ведомстве.

По данным Россельхознадзора, аналогов данной тест-системы в мире немного. Известно, в частности, о разработке во Франции подобной методики.

"Сейчас такой анализ применяется в научно-исследовательских целях и будет доступен для юридических и частных лиц, желающих исследовать своих питомцев в ФГБУ "ВНИИЗЖ", в случае их заинтересованности", - заключили в Россельхознадзоре.