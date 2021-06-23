Бортников заявил, что террористы создают клоны компьютерных игр с имитацией терактов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Террористы занимаются вербовкой молодежи в чатах сетевых компьютерных игр, а также создают клоны игр с имитацией терактов. Об этом сообщил, вы ступая на открытии IX Московской конференции по международной безопасности, директор ФСБ Александр Бортников.

"В особой группе риска молодежь, психологическая обработка которой ведется в социальных сетях и игровых чатах популярных многопользовательских компьютерных игр. Более того, исламистские группировки уже вышли на уровень создания собственных клонов таких игр, которые позволяют воздействовать на сознание потенциальных сторонников терроризма и экстремизма не только через голосовое общение, но и путем включения пользователя в игровые ситуации совершения терактов", - сказал он.

По словам Бортникова, террористические организации не единственные, кто ведет охоту в интернете на молодежь. "Студенты и школьники, в ряде случаев оказавшиеся предоставленными сами себе в период изоляции и дистанционного обучения, все чаще подпадают под влияние модераторов закрытых интернет-сообществ, пропагандирующих культы насилия по отношению к сверстникам, суицида и иных деструктивных форм поведения", - констатировал он.

Бортников считает необходимым совершенствовать законодательство, направленное на ограждение молодежи от влияния идеологии насилия, выработать и внедрить новые методы и механизмы взаимодействия с образовательными учреждениями, общественными институтами и религиозными объединениями.

Ситуация в интернете

Интернет-пропагандисты терроризма активно пользуются тревогами людей на фоне распространения коронавирусной инфекции, в сети развернулась инфраструктура, "производящая" будущих террористов, заявил директор ФСБ.

"Практически повсеместная изоляция привела к ускоренному росту масштабов интернет-коммуникации между людьми. При этом усугубившиеся в период пандемии кризисные явления в экономике, опасения граждан за свое здоровье и в целом неопределенность будущего значительно повысили тревожность и социальную напряженность в обществах разных стран. Этим активно пользуются интернет-пропагандисты терроризма и экстремизма, агрессивно работающие как со слабо защищенными слоями населения, так и с представителями среднего класса, чье материальное положение ухудшилось в последний год", - сказал Бортников. "Фактически сегодня в глобальной сети развернулась целая инфраструктура, "производящая" будущих террористов", - добавил он.

По словам главы ФСБ, негативный побочный эффект коронавирусных ограничений еще только предстоит оценить в полной мере. При этом он обратил внимание на еще одну тенденцию периода социального дистанцирования. "Это значительно усилившееся обособление и без того непрозрачных анклавов мигрантов и отдельных диаспор от коренного населения, все более активное неприятие приезжими социокультурных норм и традиций принимающих стран. В таких условиях эмиссары МТО [международных террористических организаций] получают широкие возможности ведения пропаганды и вербовки, организации и осуществления терактов", - сказал Бортников.

Встречной тенденцией, продолжил он, становится радикализация и ожесточение коренного населения по отношению к мигрантам, национальным и религиозным меньшинствам, а также рост ультраправых настроений, популяризация неонацистских идей и объединений. "Здесь важно отметить, что в Европе есть государства, до настоящего времени оправдывающие нацизм или даже целенаправленно включающие его в свою национальную идеологию. Действующие на их территории полувоенизированные организации предоставляют ультраправым активистам из других стран возможность подготовки в своих тренировочных лагерях", - сообщил директор ФСБ.

Он подчеркнул, что если в своих государствах неонацисты выступают как непримиримые враги мусульман, то на территории третьих стран они нередко бок о бок с радикальными исламистами воюют в рядах наемнических формирований. "Это лишний раз свидетельствует о том, что терроризм остается терроризмом независимо от того, какими лозунгами он прикрывается. И в России мы ведем беспощадную борьбу с любым из его видов. К применению такого же подхода призываю и наших коллег", - заявил Бортников.