В Японии признали конституционным запрет супругам иметь разные фамилии

ТОКИО, 23 июня. /ТАСС/. Верховный суд Японии признал в среду соответствующим конституции положение законодательства, которое запрещает супругам иметь разные фамилии. За это проголосовали 11 членов этого высшего юридического органа страны, четверо были против, сообщило национальное общественное телевидение.

Верховный суд уже выносил такой вердикт шесть лет назад, однако он был оспорен тремя семьями в Токио, которые подали соответствующий гражданский иск.

В 1889 году в Японии был принят закон, требовавший от мужа и жены носить единую родовую фамилию. В процессе демократизации после поражения во Второй мировой войне был утвержден порядок, разрешавший при заключении брака брать фамилию любого из супругов. Однако она в любом случае должна быть единой, что, по мнению значительной части населения, уже не отвечает настроениям общества и современным реалиям. В частности, за отмену нынешней системы выступили почти 43% участников опроса, проведенного в 2017 году канцелярией премьер-министра.

В том же году правительство Японии приняло решение разрешить замужним женщинам по желанию вписывать в свои заграничные паспорта девичьи фамилии. Ранее это допускалось только в одном случае - если женщина могла доказать, что известна за рубежом именно под этим именем.

Оппозиционные силы периодически поднимают вопрос об отмене запрета на разные фамилии для супругов, называя такой порядок одной из форм дискриминации. Однако подобные попытки блокируются правящей Либерально- демократической партией, учитывающей мнение консервативных слоев населения.