На Кубани ввели обязательную вакцинацию работников туротрасли, общепита и транспорта

КРАСНОДАР, 23 июня. /ТАСС/. Обязательная вакцинация сотрудников туристической и ряда других отраслей введена в Краснодарском крае. Об этом говорится в постановлении, размещенном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемиологическим показателям против коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работники образовательных организаций, работники организаций общественного питания, работники торговли продовольственными и непродовольственными товарами, работники организаций туристической сферы, работники транспортных организаций, работники организаций в сфере бытового обслуживания", - говорится в документе.

Ведомство постановило привить не менее 60% работников турсферы Кубани до 23 августа.

"В срок до 23.07.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом (дозой) или однокомпонентной вакциной, в срок до 23.08.2021 вторым компонентом (дозой) вакцины против новой коронавирусной инфекции, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников", - говорится в тексте постановления.

Ведомство также сообщило, что в регионе заболеваемость коронавирусом выросла с начала июня на 23,5%.

"В июне 2021 года увеличилось количество ежедневно регистрируемых случаев заболеваний Covid-19 с 1,7 до 2,1 на 100 тыс. населения. По состоянию на 23.06.2021 заболеваемость за сутки выросла на 23,5% по сравнению с 01.06.2021", - говорится в документе.

По состоянию на утро среды с начала пандемии общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Краснодарском крае составляет 50 683, выздоровели 44 952 жителя. Умер - 3 281 человек. В стационарах проходят лечение 1 353 пациента с коронавирусной инфекцией, на дому - 1 097.

В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находится 53 пациента, еще 5 - на экстракорпоральной мембранной оксигенации.