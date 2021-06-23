Участники испытаний вакцин от COVID-19 в Москве не входят в квоту на обязательную прививку

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Участники испытаний вакцин от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" в Москве, которые пока не знают, получили они вакцину или плацебо, не входят в квоту 60% сотрудников сферы услуг на обязательную прививку. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"Жители, которые еще не расслеплены по итогам исследования вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт", не будут подлежать обязательной вакцинации до окончания исследования. Согласно указу мэра пройти обязательную вакцинацию должно не менее 60% сотрудников организации. Участники клинического исследования должны учитываться работодателем в числе оставшихся 40%", - говорится в сообщении.

В департаменте пояснили, что согласно протоколу исследования, расслепление происходит спустя 180 дней после получения первого компонента вакцины. "К середине июля планируется расслепить 99% участников пострегистрационного клинического исследования вакцины от COVID-19 "Спутник V". Расслепление участников исследования "Спутник лайт" начнется в сентябре", - уточнили в пресс-службе.

После расслепления те, кому в рамках исследования была сделана прививка от коронавирусной инфекции, смогут получить сертификаты о вакцинации. Получившие плацебо по их желанию смогут пройти вакцинацию на базе открытых в Москве прививочных пунктов, добавили в департаменте.

Москва находится на первом месте среди регионов РФ по числу заразившихся коронавирусом. Главный санитарный врач столицы Елена Андреева 16 июня обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций.