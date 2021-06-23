ФСБ в рамках соглашения будет работать с США по выявлению хакеров

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россия будет работать с США в сфере выявления хакеров-вымогателей в рамках соглашения президентов двух стран. Об этом сообщил на открытии IX Московской конференции по международной безопасности директор ФСБ Александр Бортников.

"Проводим действия в рамках тех соглашений, которые были осуществлены между нашими президентами. Так что, будем работать вместе, надеемся на взаимность", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая хакеры из группировки DarkSide взломали системы компании Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо правительством. 31 мая была совершена атака на компьютерные сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS.

Укрепление связей

Укрепление связей международных террористических структур в хакерском пространстве представляет на сегодняшний день значительную угрозу, сообщил Бортников.

"Значительную угрозу представляет продолжающееся расширение и укрепление связей международных террористических структур в хакерском сообществе, их нацеленность на активизацию в киберпространстве. Не исключаем, что террористами могут осуществляться кибератаки на объекты критической информационной инфраструктуры. В связи с этим особую опасность видим в сложности своевременного установления подлинного источника атаки и возможности провоцирования острых межгосударственных конфликтов", - сказал он.

Бортников также отметил, что решить эту проблему без привлечения всего мирового сообщества невозможно. "Считаем, что следует расширять переговорный процесс с целью гармонизации международных правовых норм в сфере информационной безопасности под эгидой ООН. Готовы к диалогу со всеми партнерами, желающими формировать безопасное киберпространство", - добавил он.