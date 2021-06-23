Мишустин поручил доложить о формировании необходимого запаса кислорода в больницах

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу до 30 июня доложить правительству о принятии мер по обеспечению больниц, где лечат от коронавируса, запасами медкислорода, сообщила пресс-служба правительства.

"Принять меры к формированию в медицинских организациях, оказывающих помощь лицам с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, необходимого запаса кислорода. О результатах доложить в правительство РФ", - говорится в поручении по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Срок исполнению поручения - до 30 июня.

Сообщения о проблемах с кислородом в медучреждениях появились прошлой осенью. В конце октября глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что около 20 российских регионов сообщили об определенных сложностях с наличием медицинского кислорода. В пресс-службе министерства уточняли, что производства в РФ способны полностью обеспечить эту потребность. Ведомство начало выдавать лицензии на выпуск медицинского кислорода в ускоренном режиме, и целый ряд предприятий за последнее время заявил о начале его производства.

Премьер-министр также рекомендовал властям регионов страны сформировать достаточный резерв коечного фонда для больных с коронавирусом. Как сообщается в среду на сайте правительства, перечень поручений был составлен по итогам заседания 17 июня президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

"Руководителям регионов рекомендовано обеспечить формирование достаточного резерва коечного фонда, а также продолжать информировать граждан о возможности сделать прививку", - говорится в сообщении.