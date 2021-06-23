ВЦИОМ: решение о вакцинации работников сферы услуг от COVID-19 поддерживают 52% россиян

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Более половины россиян (52%) считают, что решение московских властей об обязательной вакцинации от коронавируса для работников сферы услуг поможет предотвратить распространение коронавируса в столичном регионе. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду на сайте организации.

"Каждый второй россиянин (52%) полагает, что обязательная вакцинация работающих в сфере услуг позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции в Москве и Московской области. Этого мнения чаще придерживаются люди, проживающие в городах до 100 тыс. человек и в селах (54-58%). Треть опрошенных высказали иное мнение (34%), 14% не смогли дать однозначного ответа", - следует из данных ВЦИОМ.

Согласно результатам исследования, 77% респондентов знают о решении властей Москвы и Московской области провести обязательную вакцинацию от коронавируса не менее 60% работников сферы услуг, в то время как 22% услышали об этом впервые.

Кроме того, 56% считают принятые меры соответствующими ситуации с распространением заболевания в регионе, 25% придерживаются обратного мнения.

Почти половина опрошенных (49%) положительно относятся к решению об обязательной вакцинации, 30% - отрицательно, еще 16% безразличны к данному решению.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 июня 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.