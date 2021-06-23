Пропавшего в лесу человека нашли с помощью нейросети

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Разработанная компанией "Билайн" нейросеть помогла поисково-спасательному отряду "Лиза Алерт" найти пропавшего в лесу мужчину, сообщил исполнительный вице-президент компании по развитию цифрового и нового бизнеса "Билайн" Джордж Хелд.

"Благодаря нашей нейросети, которую "Лиза Алерт" использует почти во всех поисках, в июне чудом спасли пропавшего пожилого мужчину", - сказал Хелд, выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

Он отметил, что AI-технология распознавания объектов на фото местности "Beeline AI - Поиск людей" работает на базе сверточных нейронных сетей. Благодаря ей отряд еженедельно находит минимум одного пропавшего человека.

По словам Хелда, на поиск объекта на сотнях кадров с дрона ушли бы часы и сутки, тогда как нейросеть сделала это в течение нескольких минут.

"Только в 2020 году искусственный интеллект "отсмотрел" 650 тыс. снимков, сопровождал отряд "Лиза Алерт" в 15 тыс. поисковых треках, проанализировал территорию 330 тыс. кв. км.", - резюмировал он.