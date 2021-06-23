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Всероссийский выпускной для школьников состоится 25 июня в онлайн-формате

Ожидается, что с напутствиями выступят педагоги, звезды российского кино, театра и эстрады, а также сами выпускники - участники международных олимпиад, конкурсов Минпросвещения
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Минпросвещения РФ проведет 25 июня выпускной для всех школьников страны в онлайн-формате, сообщается в официальном аккаунте министерства в YouTube в среду.

"Поздравление министра просвещения Сергея Кравцова откроет Всероссийский выпускной - 2021, который мы проведем для всех школьников страны 25 июня", - говорится в сообщении.

Ожидается, что с напутствиями выступят педагоги, звезды российского кино, театра и эстрады, а также сами выпускники - участники международных олимпиад, конкурсов Минпросвещения. Также в этот день пройдут различные акции и марафон поздравлений.

Ранее замглавы Минобрнауки РФ Елена Дружинина в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявила, что министерство намерено провести всероссийский выпускной для студентов вузов 10 июля в смешанном формате. При этом Минобрнауки оставило за университетами выбор формата проведения выпускных.

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