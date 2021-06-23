Свыше 2,5 тыс. работников туротрасли и гостиничного бизнеса планируют привить на Кубани

КРАСНОДАР, 23 июня. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. работников туристической сферы и гостиничного бизнеса Краснодарского края планируется привить от коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
"На Кубани планируют привить более 2,5 тыс. работников турсферы и гостиничного бизнеса", - сказали в пресс-службе.
Уточняется, что для проведения вакцинации будут организованы как стационарные, так и выездные прививочные пункты.
По состоянию на утро 23 июня с начала пандемии общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Краснодарском крае составляет 50 683, выздоровели 44 952 жителя. Умер - 3 281 человек. В стационарах проходят лечение 1 353 пациента с коронавирусной инфекцией, на дому - 1 097.
В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находится 53 пациента, еще 5 - на экстракорпоральной мембранной оксигенации.