Свыше 2,5 тыс. работников туротрасли и гостиничного бизнеса планируют привить на Кубани

КРАСНОДАР, 23 июня. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. работников туристической сферы и гостиничного бизнеса Краснодарского края планируется привить от коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"На Кубани планируют привить более 2,5 тыс. работников турсферы и гостиничного бизнеса", - сказали в пресс-службе.