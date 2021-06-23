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Свыше 2,5 тыс. работников туротрасли и гостиничного бизнеса планируют привить на Кубани

Привиться можно будет в стационарных и выездных пунктах вакцинации

КРАСНОДАР, 23 июня. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. работников туристической сферы и гостиничного бизнеса Краснодарского края планируется привить от коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"На Кубани планируют привить более 2,5 тыс. работников турсферы и гостиничного бизнеса", - сказали в пресс-службе.

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Уточняется, что для проведения вакцинации будут организованы как стационарные, так и выездные прививочные пункты.

По состоянию на утро 23 июня с начала пандемии общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Краснодарском крае составляет 50 683, выздоровели 44 952 жителя. Умер - 3 281 человек. В стационарах проходят лечение 1 353 пациента с коронавирусной инфекцией, на дому - 1 097.

В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находится 53 пациента, еще 5 - на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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