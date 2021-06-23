Минздрав и власти Москвы решат, нужно ли перепрофилировать под ковид федеральные медцентры

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Минздрав России и правительство Москвы должны к июлю проработать вопрос о целесообразности перепрофилирования федеральных медицинских организаций под оказание помощи больным с коронавирусом, следует из опубликованных в среду на сайте кабмина поручений премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Совместно с правительством Москвы проработать вопрос о целесообразности перепрофилирования федеральных медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией. Доложить в правительство Российской Федерации о результатах. Срок - до 1 июля 2021 года", - говорится в том числе поручениях, данных премьером по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, состоявшегося 17 июня.