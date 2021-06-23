{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Минздрав и власти Москвы решат, нужно ли перепрофилировать под ковид федеральные медцентры

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Минздрав России и правительство Москвы должны к июлю проработать вопрос о целесообразности перепрофилирования федеральных медицинских организаций под оказание помощи больным с коронавирусом, следует из опубликованных в среду на сайте кабмина поручений премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Совместно с правительством Москвы проработать вопрос о целесообразности перепрофилирования федеральных медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией. Доложить в правительство Российской Федерации о результатах. Срок - до 1 июля 2021 года", - говорится в том числе поручениях, данных премьером по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, состоявшегося 17 июня.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
В СФ предлагают автоматически включать лагеря из регионального реестра в программу кешбэка
Проведенный сенаторами опрос в регионах выявил отсутствие в лагерях специалистов, способных оперативно подключиться к программе
Читать полностью