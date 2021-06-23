Москалькова перевела прием граждан в режим видео-конференц-связи

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в среду сообщила журналистам о своем решении перевести прием граждан в режим видео-конференц-связи в связи с распространением коронавирусной инфекции.

"Мы постоянно работаем с людьми, это накладывает на нас особую ответственность. Поэтому прием граждан перевожу в режим ВКС. Все поступающие к нам документы будут дезинфицироваться", - сказала она.

Кроме того, для сотрудников аппарата уполномоченного не только на улице, но и в помещении, где находятся двое и более лиц, будет обязательным ношение медицинских масок.

Москалькова на экстренном собрании сотрудников своего аппарата обратилась к ним с просьбой осознать важность вакцинации от коронавируса при отсутствии медицинских противопоказаний.

"Те, кто не могут вакцинироваться по медицинским показаниям, будут работать в условиях удаленного доступа", - добавила омбудсмен.