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Законопроект о запрете треш-стримов планируют внести в Думу в июле

Разработка документа завершена

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Разработка законопроекта о запрете треш-стримов завершена, уже в июле документ может быть внесен в Госдуму, заявил в среду председатель временной комиссии Совета Федерации по информационно политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Рабочая группа временной комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ закончила работу над законопроектом по запрету треш-стримов. Мы провели предварительное согласование с соответствующими инстанциями, законопроект направлен в правительство, мы ведем работу с ведомствами, которые имеют отношение к этому законопроекту. Рассчитываем в июле передать его в Госдуму", - сказал Пушков на пленарном заседании СФ.

Как отмечал Пушков, финальная версия законопроекта о запрете треш-стримов, вероятнее всего, будет включать административные штрафы до 600 тыс. рублей для интернет-пользователей, которые совершили правонарушение впервые, но при этом их действия не вступили в противоречие с Уголовным кодексом РФ. Ранее сенатор предложил также наказывать за треш-стримы штрафами и лишением свободы на срок до шести лет.

Теги
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