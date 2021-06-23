В Москве заявили о необходимости ограничений из-за отсутствия коллективного иммунитета

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Москва будет вынуждена жить в условиях ограничительных мер, пока у населения не сформируется определенный уровень иммунитета к коронавирусу. Об этом заявил в среду первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"Пока мы не достигнем определенного иммунитета, то так и будем прыгать от локдауна к локдауну <...> Вот этот штамм, который идет, он опасный, и нужен иммунитет. В связи с этим то предложение, которые высказали рестораторы [о "бесковидных" зонах], уже войдет как правило со следующей недели", - сказал Немерюк в эфире канала "Соловьев Live" на YouTube.