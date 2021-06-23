В ближайшее время в Москве станет доступна интраназальная вакцина "Спутник Лайт"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Власти Москвы уверены, что однокомпонентная интраназальная вакцина "Спутник лайт" станет доступна в Москве в ближайшее время. Об этом в среду в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"Собственно говоря, в ближайшее время в оборот поступит "Спутник лайт", который однокомпонентный и гораздо проще используется. Там назальный ввод вместо прививки", - сказал Немерюк.