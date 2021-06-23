В Петербурге задержан блогер за съемки роликов в форме полицейского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Полицейские разыскали и задержали в Санкт-Петербурге 27-летнего мужчину, который купил в магазине форму майора полиции и использовал ее для съемок роликов для TikTok, сообщили журналистам в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"В ходе опроса 27-летний уроженец Пермского края пояснил, что приобрел полицейскую форму исключительно для съемок эпатажных видеороликов, которые размещал у себя в социальных сетях. Таким образом, он пытался увеличить число подписчиков на своей странице", - говорится в сообщении.

В полиции на мужчину составили протокол по статье 17.12 КоАП РФ ("Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов").

Как уточнили в ведомстве, мужчину в форме майора полиции заметили настоящие полицейские в центре Петербурга, однако блогер при виде настоящих сотрудников МВД начал нервничать, после чего было принято решение доставить его в полицию.

Сам блогер на распространенном главком видео пояснил, что прибыл в Петербург и купил форму для съемок роликов для соцсети, чтобы "поднимать рейтинги". Ношение формы мужчина назвал ошибкой и принес извинения сотрудникам полиции. Мужчине грозит штраф, форму у него конфискуют.

Имя задержанного в ведомстве не уточнили.