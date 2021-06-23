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Пандемия COVID-19
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В Подмосковье выявили рекордное число заражений коронавирусом за сутки

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло на 2 323

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области за сутки возросло на 2 323, это новый максимум с начала пандемии. Это следует из опубликованных в среду данных оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Максимум по числу заболевших в регионе обновляется четвертый день подряд: во вторник выявили 1 878 инфицированных, в понедельник - 1 811, в воскресенье - 1 638. Всего в области с начала пандемии зарегистрировали 296 547 случаев заражения.

За сутки выписаны 1 079 человек, всего вылечились 240 888 человек в регионе. Число летальных исходов за сутки составило 12, всего умерли 6 367 с начала пандемии.

В настоящее время в области болеют 46 969.

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РоссияПандемия COVID-19
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