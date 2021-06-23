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В Москве зарегистрировали 88 смертей от COVID-19 за сутки. Это максимум с начала пандемии

Всего в городе умерли 21 686 человек

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Число умерших из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 88, что стало новым максимумом с начала пандемии. Это следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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Всего в городе, по данным штаба, умерли 21 686, или 1,66%, заболевших.

За сутки в Москве выявили 6 534 случая заражения против 6 555 днем ранее, в относительном выражении прирост составил 0,5%. С начала пандемии в столице заразились 1 307 243 человека.

Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлению 3 670 пациентов. За все время выздоровели 1 126 965 человек. В настоящее время в столице болеют 158 592 человека.

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