В России создали светофор с функцией распознавания лиц и информирования о пробках

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Национальный центр информатизации Ростеха разработал светофор, способный отображать данные о погоде и ситуации на дорогах, а также оснащенный видеокамерой для распознавания лиц, сообщила госкорпорация. Новинка представлена на конференции ЦИПР-2021 в Нижнем Новгороде

"Национальный центр информатизации впервые показывает светофоры нового поколения. Благодаря ярким светодиодным секциям, они позволяют отображать дополнительную информацию, например погоду, температуру воздуха, дорожную обстановку, экстренные предупреждения МЧС. Пешеходный светофор дополнительно оснащен встроенной видеокамерой для распознавания лиц", - говорится в сообщении Ростеха.

На конференции также представлены система промышленного интернета вещей "Росэлектроники" для создания цифровых производств, система управления потоками пациентов "Швабе" для медцентров, а также производственно-технологический комплекс полного цикла "Цифровой водоканал".