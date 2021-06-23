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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Матвиенко пообещала жителям Крыма поддержку при ликвидации последствий наводнения

Спикер Совфеда отметила, что по поручению президента местным жителям оказывается вся необходимая помощь в ликвидации последствий

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила сочувствие жителям Ялты и Керчи в связи с произошедшим там наводнением и заверила, что власти РФ не оставят крымчан одних в этой беде.

"Хочется от всех нас выразить слова сочувствия жителям Крыма в связи с тем катастрофическим наводнением, которое нанесло огромный ущерб целой Ялте, Керчи и другим районам Крыма", - сказала она, выступая на пленарном заседании в среду.

Спикер Совфеда отметила, что по поручению президента местным жителям оказывается вся необходимая помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия и поддержке пострадавших граждан. Она попросила сенаторов, представляющих этот регион в Совфеде, внимательно следить за ситуацией и реагировать на происходящее.

"Если что-то нужно дополнительно, обращайтесь, мы все будем помогать. Раз в сто лет бывает такое сильное стихийное бедствие. Всем слова поддержки и сочувствия. И, конечно, никто не оставит крымчан одних в этой беде", - сказала Матвиенко.

Она выразила надежду на скорейшую ликвидацию последствий наводнения и возобновление курортного сезона.

В ночь на 17 июня в Крыму прошли ливни, в результате пострадали Керчь, соседние районы на востоке полуострова и Ялта, где выпало более 135 мм осадков. Такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 54, один человек числится пропавшим без вести. В республике повреждены сотни домов, подтоплен ряд отелей, повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается подача коммунальных ресурсов.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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