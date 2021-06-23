В "Инвитро" предупредили о возможных задержках результатов ПЦР-тестов на коронавирус

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сеть частных клиник "Инвитро" предупредила о возможности задержек результатов ПЦР-тестов на коронавирус на два-три дня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Мы предупреждаем пациентов, что из-за нагрузки возможны задержки в предоставлении результатов исследований - от нескольких часов до 2-3-х дней. Мы просим отнестись к этому с пониманием. Такой скачок спроса - вызов даже для наших серьезных технологических мощностей", - сказал официальный представитель "Инвитро".

По его словам, сейчас наблюдается взрывной рост спроса на всю линейку ковидных тестов, с конца прошлой недели он вырос примерно на 150%. В особенности спрос вырос на тесты на антитела. Как отметили в компании, рост спроса составил 170% за прошлую неделю (14-20 июня). Рост спроса на тесты на наличие антител класса IgM составил 70%, рост спроса на IgG - 130%.

"Спрос на комплекс тестов на антитела M+G вырос в два раза. С 1 по 17 июня прирост продаж ПЦР-тестов на наличие коронавирусной инфекции в Москве составил 40%", - сообщили в компании. В связи с этим "Инвитро" перевела все лабораторные комплексы в России на круглосуточный режим работы.

"Московская лаборатория работала в таком режиме ранее, поэтому сейчас мы ввели дополнительные смены. Также мы закупаем и устанавливаем дополнительное оборудование, потому что ожидаем, что спрос не спадет в ближайшие дни", - добавили в компании.

"Инвитро" - частный медицинский холдинг в России, специализирующийся на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг, основан в 1995 году. У компании есть офисы в шести странах и восемь лабораторных комплексов, которые выполняют более 150 тыс. исследований в день.