СФ увеличил площадь Петербурга на 135 га, включив в его территорию три земельных участка

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду утвердил изменение границ Санкт-Петербурга в связи с созданием трех искусственных земельных участков в акватории Финского залива общей площадью 1 353 509 кв. м.

Как говорится в заключении профильного комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, речь идет о двух участках в районе юго-западной части акватории Невской губы Финского залива, а также о территории в западной части Крестовского острова. Согласно заключению комитета, данные земельные участки отнесены к категории "земли населенных пунктов" и предназначены для размещения объектов внешнего водного и внутригородского транспорта, интегрированных в инфраструктуру города.

"Включение в границы Санкт-Петербурга территорий введенных в эксплуатацию искусственных земельных участков общей площадью 135 гектаров будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию Санкт-Петербурга, повышению его инвестиционной привлекательности, развитию транспортной инфраструктуры, а также реализации приоритетных городских программ", - подчеркнул глава комитета по экономической политике Андрей Кутепов на заседании палаты в среду.