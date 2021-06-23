Власти Ялты приняли 490 обращений от жителей за выплатами после подтоплений

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Уже 490 жителей Ялты обратились за получением выплат за испорченное или утраченное имущество при подтоплении города, сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко на своей странице в Facebook.

"Вчера уже осуществлены 11 выплат пострадавшим. Всего уже 490 обращений", - сказала Павленко.

По ее словам, власти Крыма выделили средства на проведение выплат. "Первый транш - 58 млн рублей - у нас на расчетном счете. Деньги есть. Пожалуйста, не ждите. Обращайтесь", - добавила Павленко.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 54. Один человек числится пропавшим без вести, ведутся поиски.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстановление инфраструктуры, подсчитывается ущерб. Начались выплаты пострадавшим.