Суд счел, что члены ФБК использовали в своей деятельности нацистскую символику

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд решил, что члены Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) использовали в своей деятельности нацистскую символику, сообщили журналистам в правозащитной организации "Команда 29", которая оказывает правовую помощь фонду.

"Конкретных примеров экстремистской деятельности ФБК и "Штабов Навального" в решении суда можно найти немного - это проведение несогласованных акций протеста (14 и 20 июля 2019 года, 23 января 2021 года). Также, по мнению судьи, отдельные люди, связанные с ФБК и "Штабами Навального", в своей деятельности использовали нацистскую атрибутику и символику", - сказал представитель правозащитников.

Как пояснила адвокат "Команды 29" Валерия Ветошкина, люди, которые использовали эту символику, на самом деле с ФБК не связаны. "Отдельно взятые личности, связь которых с ФБК и штабами никак не установлена, были привлечены к административной ответственности за демонстрацию нацистской символики. Это, действительно, запрещено законом, но, по нашему мнению, поскольку прокуратура не смогла доказать аффилированность этих людей с административными ответчиками, факт совершения первыми противоправного деяния никак не свидетельствует об осуществлении экстремистской деятельности ФБК", - сказала адвокат.

Мосгорсуд ранее признал Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ), а также общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями, удовлетворив иск столичной прокуратуры. Представители ФБК намерены обжаловать это решение.