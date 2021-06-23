Аномально жаркая погода в Петербурге поставила пятый температурный рекорд подряд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Пятый кряду рекорд максимальной температуры воздуха установлен 23 июня в Санкт-Петербурге, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

"Сегодня в Северной столице побит очередной, уже пятый подряд, рекорд максимальной температуры воздуха. В 10 часов температура на главной метеостанции Санкт-Петербурге достигла отметки в 31,4 градуса, что на 0,7 градуса выше, чем было в этот день в 1917 году", - написал Леус.

Синоптик добавил, что воздушные массы продолжат прогреваться, и температура в ближайшие часы еще повысится. "Не исключено, что на этом рекорды сегодня не окончатся", - добавил он.

Депутаты и караулы работают в новых условиях

Аномально жаркая погода внесла свои коррективы в рабочий процесс в различных профессиональных сферах. Так, председатель законодательного собрания Вячеслав Макаров на пленарном заседании городского парламента в среду разрешил депутатам временно отказаться от строго соблюдения дресс-кода и снять пиджаки.

Кроме того, дополнительные меры для сохранения здоровья личного состава из-за аномальной жары приняли в подразделениях Северо-Западного округа Росгвардии. "Сокращена продолжительность несения службы и увеличены перерывы караулов и дежурных смен, обеспечивающих безопасность важных государственных объектов административной, промышленной и транспортной инфраструктуры", - рассказали в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Экипажи и патрули, задействованные в обеспечении общественного порядка и безопасности, снабжены дополнительным запасом питьевой воды. Также в округе исключили повышенные физические нагрузки и до минимума сократили пребывание на солнце в ходе занятий по боевой подготовке, ряд мероприятий перераспределили на прохладные утренние часы.

О рекордах июня

В минувшую субботу, 19 июня, воздух в Санкт-Петербурге прогрелся до плюс 29,9 градуса, что стало максимальным показателем для этого дня за последние 116 лет. В воскресенье, 20 июня, температура воздуха в Санкт-Петербурге превысила 30 градусов тепла и также побила рекорд для этого дня, установленный в 2006 году. И уже в понедельник утром вновь оказался перекрытым прежний максимум, зафиксированный в том же году - 22 июня воздух в городе прогрелся до 33,5 градусов, что на градус выше, чем в этот день в 1917 году.