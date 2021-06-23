СФ одобрил отмену уголовного наказания для врачей за утрату наркотических препаратов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, освобождающийся медицинских работников от уголовного наказания при утрате наркотических препаратов по неосторожности.

С этой целью статья 228.2 (нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ) Уголовного кодекса РФ дополняется примечанием, согласно которому ее действие "не распространяется на нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершенное по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности и повлекшее их утрату, если такая утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам".

Факт утраты при этом должен быть зафиксирован специальной комиссией в порядке, установленном Минздравом России по согласованию с МВД.

Закон будет иметь обратную силу, при этом он не исключает дисциплинарную и материальную ответственность за утрату наркотических средств.

В настоящее время максимальное наказание по статье 228.2 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с потерей права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на такой же срок.