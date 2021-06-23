Совфед одобрил закон об ограничении выбросов парниковых газов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о введении углеродной отчетности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и ограничении выбросов парниковых газов.

Как отмечается в пояснительной записке, отсутствие законодательного урегулирования вопросов ограничения выбросов парниковых газов "сужает перспективы вхождения РФ в группы экономических, технологических и экологических лидеров на мировом и региональном уровнях и активное международное сотрудничество в этих сферах". В связи с этим закон предусматривает введение поэтапной модели регулирования выбросов парниковых газов. Речь идет в том числе о введении обязательной углеродной отчетности, сбор и обобщение которой будет осуществлять уполномоченный правительством орган власти.

Под регулирование попадут крупнейшие эмитенты выбросов парниковых газов, масса которых эквивалентна 150 тысячам тонн углекислого газа в год и более за период до 1 января 2024 года. Отчитываться таким компаниям нужно будет с 1 января 2023 года. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые вырабатывают 50 тысяч тонн углекислого газа в год и более, подпадут под регулирование с 1 января 2024 года. Отчеты о выбросах парниковых газов они должны будут предоставлять с 1 января 2025 года. Отчеты должны будут предоставляться до 1 июля года, следующего за отчетным, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Порядок и форму отчета установит правительство.

Документ также вводит понятие "целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов". Он будет установлен правительством в масштабе экономики РФ с учетом поглощающей способности лесов и иных экосистем и необходимости обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития страны.

Закон предусматривает право юридических лиц и индивидуальных предпринимателей реализовывать климатические проекты, которые направлены на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения. Закон также предполагает создание реестра выбросов парниковых газов для их государственного учета. Это будет государственная информационная система, вести которую будет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Порядок создания и ведения реестра установит правительство.