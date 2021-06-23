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Песков заявил, что введение в России нового локдауна сейчас не обсуждается

Пресс-секретарь главы государства отрицательно ответил на вопрос, не стоит ли такой вопрос на федеральном уровне
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Кремль не располагает информацией о том, чтобы какие-то из российских регионов сейчас намеревались вводить локдаун из-за ситуации с коронавирусом, на федеральном уровне таких планов тоже нет. Об этом журналистам заявил в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Мы не располагаем информацией, что кто-то обсуждает полный локдаун", - сказал представитель Кремля. Он отрицательно ответил на вопрос, не стоит ли такой вопрос на федеральном уровне.

Пескова также спросили, считает ли Кремль достаточными меры по борьбе с пандемией, введенные в московском регионе. "Здесь уже не важно, что мы считаем, здесь важно, какие решения принимает в рамках особых полномочий регион, - сказал он в ответ. - Именно регион определяет те меры, которые должны приниматься в текущих условиях".

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что ситуация с ковидом в городе остается очень сложной. В связи с этим власти столицы предприняли ряд новых мер, среди которых - временный запрет с 22 июня концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с участием более 500 человек. С 28 июня вводится особый порядок работы общепита: кафе и рестораны смогут посещать только граждане, прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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