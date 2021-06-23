Песков связал возможную нехватку вакцин от ковида в регионах с ростом спроса на прививки

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Нехватка вакцин от коронавируса в регионах РФ может быть связана с логистическими трудностями и увеличением спроса на прививки от COVID-19, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это временные логистические затруднения", - сказал представитель Кремля журналистам в среду, комментируя данные о возможной нехватке препаратов. Песков пояснил, что изменился "общий темп вакцинации" - ранее он "оставлял желать лучшего".

"Сейчас благодаря повышению сознательности граждан из-за очередной волны коронавируса - достаточно сильной и очень опасной, благодаря тому, что активизирована была информационная, разъяснительная работа, значительно увеличилось количество желающих вакцинироваться", - указал Песков. При этом, продолжил он, есть определенные условия содержания вакцин, в больших количествах на месте их хранить невозможно.

Представитель Кремля добавил, что вакцин от коронавируса в России производится достаточно, возможную нехватку препаратов в регионах восполнят в ближайшие дни.

"Я думаю, что за ближайшие дни это будет компенсировано. И в необходимом количестве вакцина будет находится в гражданском обороте, как это было и все предыдущие месяцы", - сказал представитель Кремля, комментируя данные о якобы нехватке препаратов в регионах.

Как считает Песков, в этой сфере "никаких проблем нет, потому что производство налажено". "Оно осуществляется в достаточном количестве для внутреннего потребления", - подчеркнул он.