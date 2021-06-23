Совфед одобрил закон об увольнении сотрудников СК при длительной нетрудоспособности

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, по которому отсутствие на службе сотрудника Следственного комитета (СК) РФ дольше четырех месяцев в течение года из-за временной нетрудоспособности станет основанием для его увольнения.

Соответствующие изменения вносятся в закон "О Следственном комитете РФ". Предлагается сделать исключение для случаев, если законодательством установлен более длительный срок сохранения места работы при определенном заболевании и если для определенной категории граждан предусмотрены гарантии по сохранению места работы.

При этом должность должна сохраняться за сотрудником независимо от продолжительности периода отсутствия, если нетрудоспособность возникла как следствие исполнения служебных обязанностей. При увольнении по статье о длительной нетрудоспособности сотруднику СК РФ должны выплатить выходное пособие.

Также в законе прописывается механизм "зачисления освобожденного сотрудника СК в распоряжение следственного органа СК" для решения вопроса об условиях дальнейшего прохождения службы. Устанавливается, что сотрудник СК подлежит увольнению в случае отказа от замещения предложенных вакантных должностей.