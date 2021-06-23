СФ одобрил закон, расширяющий полномочия СК при расследовании преступлений против детей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, который наделяет следователей Следственного комитета (СК) РФ правом предварительного расследования уголовных дел по статьям небольшой и средней тяжести в ходе расследования тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.

С 1 января 2012 года к подследственности следователей СК отнесены все тяжкие и особо тяжкие преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних. Однако в ходе таких расследований достаточно часто выявляются иные преступления небольшой и средней тяжести, которые подследственны им только по решению прокурора.

Речь идет о таких статьях Уголовного кодекса РФ, как оставление в опасности, вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Закон предоставляет следователям СК право производства предварительного расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 125, 151 и 156 УК РФ, если они выявлены в ходе расследования тяжких преступлений против несовершеннолетних.

К подследственности следователей СК теперь также будут отнесены дела о преступлениях, предусмотренных статьей 150 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), в случае выявления в ходе расследования уголовных дел, переданных прокурором.