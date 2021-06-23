Песков: угроза распространения COVID-19 перевешивает возможные сложности с ПЦР-тестами

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Угроза дальнейшего распространения коронавируса в России перевешивает сложности, которые могут возникнуть с ПЦР-тестированием на фоне новых ограничений из-за пандемии. Об этом журналистам заявил в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Журналисты обратили внимание представителя Кремля, что новые меры по борьбе с пандемией могут вызвать ажиотажный спрос на ПЦР-тесты, при этом бесплатно такие исследования проводятся с ограничениями. "Действительно, логистические трудности могут возникать", - согласился Песков.

По его словам, каждый регион самостоятельно будет принимать меры для того, чтобы бороться с такими сложностями. "Но угроза дальнейшего волнообразного распространения коронавируса все эти возможные логистические временные затруднения, что называется, перевешивает", - считает пресс-секретарь президента РФ.

Он подчеркнул, что главное сейчас - это безопасность граждан, поэтому и принимаются такие меры.

Пескову также задали вопрос, не возникает ли необходимость сделать ПЦР-тесты на ковид более доступными, проводить их бесплатно и массово. "В поликлиниках делают ПЦР-тесты бесплатно", - сказал он в ответ, согласившись, что экспресс-тесты на коронавирус остаются платными.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что ситуация с ковидом в городе остается очень сложной. В связи с этим власти столицы предприняли ряд новых мер, среди которых - временный запрет с 22 июня концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с участием более 500 человек. С 28 июня вводится особый порядок работы общепита: кафе и рестораны смогут посещать только граждане, прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней.