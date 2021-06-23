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СФ одобрил закон об уголовном наказании за поддельные средства маркировки

Теперь производство или сбыт товаров с использованием поддельных средств идентификации для маркировки продукции будут наказываться штрафом до 300 тыс. рублей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон об уголовной ответственности за использование поддельных средств идентификации для маркировки товаров.

Документ вводит уголовную ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт товаров и продукции с использованием заведомо поддельных средств идентификации. Поправки предлагается внести в статью 171.1 Уголовного кодекса РФ.

Теперь производство или сбыт товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки продукции будут наказываться штрафом до 300 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом до 80 тыс. рублей. В случае предварительного сговора или участия в преступлении группы лиц срок лишения свободы может составить до четырех лет со штрафом до 100 тыс. рублей.

Если речь идет о крупной партии товара, то штраф увеличивается до 400 тыс. рублей. Срок заключения составит до трех лет.

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