Более 20% сотрудников турсферы Кубани уже привились от коронавируса

КРАСНОДАР, 23 июня. /ТАСС/. Более 20% сотрудников туристической сферы Краснодарского края привито от коронавируса. Об этом ТАСС сообщила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

В среду региональное управление Роспотребнадзора выпустило постановление об обязательной вакцинации сотрудников туристической и ряда других отраслей. Согласно постановлению, вакцинацию должны пройти не менее 60% сотрудников этих отраслей.

"На сегодняшний день в Краснодарском крае от коронавирусной инфекции привито более 20% сотрудников санаторно-курортной и туристской отрасли", - сказала Золотухина.

Она уточнила, что в целях исполнения постановления главного санитарного врача Краснодарского края будет усилена информационно-разъяснительная работа среди предприятий и сотрудников отрасли.

По состоянию на среду общее число подтвержденных случаев COVID-19 в крае составляет 50 803, выздоровели 45 009 жителей, 3 296 человек умерли. В стационарах проходят лечение 1 376 пациентов с коронавирусной инфекцией, на дому - 1 122. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 56 пациентов, еще 5 - на экстракорпоральной мембранной оксигенации.