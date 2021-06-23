В центре "Вектор" прокомментировали сообщения о "московском штамме" коронавируса

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Говорить о появлении специфической московской мутации коронавируса пока сложно, заявили ТАСС в среду в центре "Вектор" Роспотребнадзора.

"В настоящее время сложно судить о появлении четко дифференцируемой московской разновидности нового коронавируса, обладающей значимыми отличительными свойствами", - говорится в сообщении.

В центре подчеркнули, что так называемый московский штамм, о котором недавно стали говорить, - это "по большей части условный и гипотетический феномен".

"Речь в первую очередь идет о том, что вирус может иметь ту или иную местную генетическую специфику, местный генетический "окрас", обусловленный какими-то точечными заменами. Знание этой специфики позволяет нам лучше отслеживать распространение вируса и оптимизировать санитарные меры", - добавили в "Векторе".

Ранее о возможном появлении в Москве специфических штаммов коронавируса заявил замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.