Совфед одобрил закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о предоставлении бесплатного доступа к российским социально значимым сайтам.

Документ дополняет закон о связи положением, согласно которому услуги абонентам по предоставлению доступа к "сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, оказываются без взимания платы". Соответствующий список интернет-ресурсов будет определяться в порядке, установленном правительством РФ.

В перечень социально значимых информресурсов войдут сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов РФ, а также портал госуслуг. Остальные социально значимые сайты будут определяться специальной правительственной комиссией. Кроме того, согласно закону, собственниками или владельцами трансграничных линий связи могут являться только российские юридические лица.

Ранее в Минцифры сообщали, что бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам смогут получить граждане РФ, зарегистрированные на портале госуслуг, даже при нулевом балансе. Такие ресурсы должны находиться в доменных зонах .ru, .рф, .su, .дети, контролироваться или быть созданы россиянами, осуществляющими свою деятельность на территории РФ, а доля иностранной собственности не должна превышать 20%. Социально значимый сервис должен быть включен в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор, а не менее 50% его аудитории должно иметь доступ к ресурсу с территории РФ.

В обращении к Федеральному собранию в январе 2020 года президент РФ Владимир Путин предложил подготовить законопроект по обеспечению граждан бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам.