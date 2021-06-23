Фонд президентских грантов запустил сайт, посвященный региональным конкурсам

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Фонд президентских грантов открыл сайт гранты.рф, на котором публикуются сведения о региональных конкурсах, в которых используются средства фонда. Об этом сообщила в среду пресс-служба организации.

"Сейчас на сайте уже размещена подробная информация о конкурсах из 40 субъектов РФ. Список будет пополняться по мере заключения договоров между регионами и фондом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что "на региональных страницах будут размещаться сведения об участниках и победителях, суммах поддержки, итогах оценки успешности реализации поддержанных проектов".

27 декабря 2018 года на заседании Государственного совета президент РФ Владимир Путин рекомендовал главам регионов использовать опыт Фонда президентских грантов для проведения собственных грантовых конкурсов для некоммерческих организаций. 22 января 2020 года глава государства распорядился выделить дополнительные средства по линии Фонда президентских грантов на софинансирование региональных конкурсов для НКО.