СФ одобрил закон о расширении полномочий наблюдательных советов вузов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, направленный на расширение полномочий наблюдательных советов вузов, которые являются автономными учреждениями, а также на нормативное закрепление особенностей формирования попечительских советов в государственных и муниципальных вузах.

Поправки вносятся в закон "Об образовании в РФ". Как отмечают разработчики инициативы, потенциал наблюдательных советов образовательных организаций сегодня используется в недостаточной мере, так как возможность их участия в принятии стратегических решений не предусмотрена.

В связи с этим документ относит к компетенции наблюдательных советов вузов, являющихся автономными учреждениями, рассмотрение и согласование программ развития образовательной организации, мониторинг их реализации. Такие же компетенции будут у попечительских советов, которые формируются в государственных и муниципальных вузах, являющихся бюджетными учреждениями.

Закон также уточняет, что программа развития вуза должна быть направлена на развитие образовательной и научной деятельности, модернизацию и совершенствование материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры вуза, а также на развитие академической мобильности ее обучающихся и научно-педагогических работников. Такие программы должны включать в себя критерии оценки эффективности их реализации, в том числе в части вклада образовательной организации в достижение национальных целей развития и реализацию приоритетов научно-технологического развития РФ.

Программы будут разрабатываться образовательной организацией и утверждаться ее учредителем. При этом кабмин установит требования к структуре и содержанию такой программы развития.

Согласно закону, уставы государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования подлежат приведению в соответствие с законопроектом до 31 декабря 2022 года включительно.