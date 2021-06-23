СФ одобрил закон о запрете на участие в работе нежелательных НПО за пределами РФ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, запрещающий россиянам участвовать в деятельности нежелательных в России неправительственных организаций (НПО) и за пределами страны, а также о контроле за переводами в РФ из ряда стран и любыми операциями НКО по получению или расходованию средств.

Закон вводит норму о запрете на "участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации за пределами территории РФ граждан РФ, лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ, и российских юридических лиц". Вводится дополнительный квалифицирующий признак для отнесения иностранной или международной организации к разряду нежелательных: это посредничество в проведении операций с деньгами или имуществом уже признанных нежелательными в РФ организаций "в целях осуществления такой организацией деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности или безопасности государства".

Закон также устанавливает, что Росфинмониторинг будет отслеживать любые денежные переводы гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определенных государств. Соответствующие поправки вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Согласно закону, "получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом".

Перечень таких стран будет относиться к информации ограниченного доступа и доводиться до банков в соответствии с порядком, определенным Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ РФ. Предполагается вступление в силу данной нормы с 1 октября 2021 года.

Ужесточение отчетности НКО

Кроме того, законом изменяются правила отчетности некоммерческих организаций о получении и расходовании средств. Сейчас обязательному контролю подлежит получение и расходование НКО иностранных средств и имущества, если сумма операции равна или превышает 100 тыс. рублей. Теперь обязательному контролю будет подлежать любая "операция по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества". Под обязательный контроль не подпадут НКО, являющиеся госорганом, госкорпорацией или госкомпанией, публично-правовой компанией, потребкооперативом, государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного, общего образования. Также исключение сделано для ТСЖ, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, объединений работодателей.