Совфед одобрил закон о поиске пропавших людей по их геолокации

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, позволяющий правоохранительным органам получать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска.

Закон устанавливает, что "на основании постановления одного из руководителей осуществляющего оперативно-разыскную деятельность органа, вынесенного в течение 24 часов после получения сообщения о без вести пропавшем лице, можно будет получить информацию о входящих и исходящих звонках, а также о местоположении данного абонента". При этом суд должен быть уведомлен об этом в течение 24 часов.

Как рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, закон отдельно регламентирует порядок поиска недееспособного или ограниченно дееспособного лица, аналогичный установленному сейчас порядку поиска несовершеннолетнего лица.

При получении сообщения о том, что "такой человек пропал без вести получение информации о его местонахождении будет осуществляться при наличии письменного согласия его законного представителя", уточнил он. "При этом положение о том, что в течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-разыскного мероприятия оно должно быть санкционировано судебным решением либо прекращено, в редакции федерального закона сохраняется", - отметил сенатор.

По его словам, по сравнению с действующей редакцией закона "Об оперативно-разыскной деятельности" одобренная редакция определяет порядок поиска всех категорий граждан с использованием информации о соединениях телефона с другими абонентами. "Мы неоднократно обсуждали эти вопросы на площадке Совета Федерации, в том числе с представителями спасательных отрядов, операторов связи. Стоит понимать, что в таких острых ситуациях, когда каждый час на счету, когда от оперативности принятия решений и работоспособности соответствующих механизмов взаимодействия всех служб зависит жизнь человека, наличие предложенного инструмента для поиска людей позволит избежать множества трагедий", - заключил Клишас.

Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2018 года группой депутатов и сенаторов во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. Спустя год он был поддержан в первом чтении. Инициатива была подготовлена во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина от 23 августа 2017 года.