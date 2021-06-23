В столичных СИЗО началась вакцинация заключенных от коронавируса

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Медики начали прививать заключенных московских следственных изоляторов от коронавирусной инфекции, первые компоненты вакцины были сделаны женщинам, содержащимся в СИЗО-6. Об этом ТАСС рассказали в столичной Общественной наблюдательной комиссии.

"Сегодня в ходе проверки женского СИЗО №6 заключенные рассказали, что 22 июня в изоляторе проводилась вакцинация от коронавирусной инфекции. По данным администрации изолятора, примерно 10% заключенных получили вчера первую дозу вакцины "Спутник V", - сказали в комиссии.

Там добавили, что 24 июня бригада медиков снова приедет в этот изолятор для проведения вакцинации. Прививать будут "Спутником V" не только СИЗО-6, где содержатся женщины, но и все остальные московские СИЗО.

Массовая вакцнаия всех лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях в РФ, началась в конце февраля 2021 года.