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В столичных СИЗО началась вакцинация заключенных от коронавируса

В ОНК Москвы сообщили, что прививку уже сделали женщинам в СИЗО-6

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Медики начали прививать заключенных московских следственных изоляторов от коронавирусной инфекции, первые компоненты вакцины были сделаны женщинам, содержащимся в СИЗО-6. Об этом ТАСС рассказали в столичной Общественной наблюдательной комиссии.

"Сегодня в ходе проверки женского СИЗО №6 заключенные рассказали, что 22 июня в изоляторе проводилась вакцинация от коронавирусной инфекции. По данным администрации изолятора, примерно 10% заключенных получили вчера первую дозу вакцины "Спутник V", - сказали в комиссии.

Там добавили, что 24 июня бригада медиков снова приедет в этот изолятор для проведения вакцинации. Прививать будут "Спутником V" не только СИЗО-6, где содержатся женщины, но и все остальные московские СИЗО.

Массовая вакцнаия всех лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях в РФ, началась в конце февраля 2021 года.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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