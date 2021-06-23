СФ одобрил закон об обязанности СМИ упоминать о запрете террористических организаций

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, обязывающий СМИ указывать, что упоминаемая ими террористическая организация ликвидирована или что ее деятельность запрещена.

В соответствии с законом о средствах массовой информации сейчас такая обязанность установлена только при распространении материалов об экстремистских организациях. Новый закон запрещает СМИ распространять информацию о террористических организациях, включая иностранные и международные, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность в РФ запрещена.

Кроме того, Совфед одобрил закон о введении административных штрафов за публикацию в СМИ материалов с упоминанием террористических организаций без соответствующей маркировки. За неисполнение этих требований будет грозить штраф для граждан в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Во всех случаях предусмотрена конфискация предмета правонарушения.