Регионам Дальнего Востока возместят ущерб, полученный жителями из-за паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июня. /ТАСС/. Правительство РФ возместит регионам Дальнего Востока средства, направленные на выплату компенсаций жителям в подтопленных районах. Об этом журналистам сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Самое главное - это то, что МЧС признает чрезвычайную ситуацию ситуацией федерального уровня. Соответственно, [федеральным] бюджетом субъектам РФ будет возмещен ущерб, связанный с оказанием помощи гражданам. Помощь будет осуществляться так же, как она осуществляется всегда в этих случаях: всем пострадавшим гражданам, гражданам, у которых пострадало жилье, в зависимости от того, надо его ремонтировать или восстанавливать, будет оказываться помощь пострадавшим предприятиям сельского хозяйства", - сказал Трутнев по итогам совещания в Благовещенске.

Полпред подчеркнул, что особое внимание нужно уделить борьбе с паводками в Амурской области, где возможно повторение наводнения масштаба 2013 года: "Мне кажется, губернатор достаточно точно понимает предстоящую перед ним задачу - работа по подготовке к паводку ведется в Амурской области в той степени, в которой это необходимо, будем помогать".

Масштабные подтопления, в том числе из-за повышения уровня воды в Амуре, с начала июня начались в Забайкальском крае и Амурской области, наводнение также угрожает Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Подтоплено более 400 жилых домов и около 700 приусадебных участков.