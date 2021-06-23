Федеральные театры и кинотеатры в Москве смогут пускать больше 500 зрителей по QR-коду

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Федеральные театры и кинотеатры в Москве смогут пускать больше 500 человек в зал, если обеспечат пропуск по QR-коду. При этом по-прежнему может быть занято не более 50% мест, сообщили в среду в пресс-службе Минкультуры РФ.

"Рекомендуется принять меры, предусмотренные пунктом 23 указа Мэра Москвы от 22 июня 2021 года № 35-УМ, то есть применять систему QR-кодов. При этом для федеральных театров, а также кинотеатров, обеспечивших наличие пунктов контроля и дополнительных ограждений в целях недопущения на мероприятия посетителей, не имеющих QR-кода, снимается ограничение на присутствие на мероприятии не более 500 человек, но сохраняется требование по заполняемости зала не более 50 %", - сказали в пресс-службе.

Для учреждений, которые не будут использовать QR-коды, вводится ограничение максимального количества зрителей до 500 человек.

"Допускается одновременное присутствие не более 50% посетителей от общей вместимости места проведения концертных, развлекательных, зрелищных мероприятий, но не более 500 человек. Обязательным условием остается наличие посадочных мест для всех присутствующих", - уточнили в пресс-службе.

Накануне мэрия Москвы ввела временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек как на открытом воздухе, так и в зданиях. Эти ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, свободную от COVID-19, и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды.