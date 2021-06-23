Власти Тверской области ограничили число участников массовых мероприятий до 500 человек

ТАСС, 23 июня. Не более 500 человек смогут принимать участие в массовых культурных и спортивных мероприятиях в Тверской области, при этом зрительские места и трибуны могут быть заполнены на 50%. Постановление подписал губернатор Игорь Руденя, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Игорь Руденя подписал постановление, в котором определены задачи по обеспечению на территории Тверской области вакцинации граждан, а также изменены условия проведения массовых мероприятий в период пандемии. При проведении в регионе спортивных, зрелищных, культурных и других массовых мероприятий теперь количество участников и зрителей не должно превышать 500 человек. Трибуны и зрительские места при этом заполняются не более чем на 50 процентов", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Согласно постановлению Министерству здравоохранения Тверской области предстоит определить дополнительную потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных пунктах, а также привлекаемых медицинских работниках. Также будет выработан механизм сбора сведений о ходе иммунизации сотрудников организаций и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат обязательной вакцинации, добавили в пресс-службе.

По данным регионального оперативного штаба на 23 июня, в Тверской области с начала пандемии выявлено 44 466 случаев заражения коронавирусом, в том числе 171 за последние сутки. Выздоровели 40 903 человека, 1 158 пациентов умерли.

Как сообщалось, 18 июня постановлением главного государственного санитарного врача по Тверской области в регионе введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. Привиться первым компонентом вакцины до 18 июля и вторым - до 18 августа должны работники торговли, общепита, гостиниц, МФЦ, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов.