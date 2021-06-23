"Гемотест" увеличил срок выполнения исследований на антитела к COVID-19

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Лаборатория "Гемотест" временно увеличивает срок выполнения исследований и выдачи результатов анализа на антитела к COVID-19, биохимию и гормоны. Об этом говорится в сообщении компании.

"В связи с резким ростом спроса лаборатория "Гемотест" с 23 июня 2021 года сообщает о временном увеличении сроков выполнения исследований и выдачи результатов анализов на антитела к COVID-19 до пяти дней, на биохимию крови и гормоны - до двух дней", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в компании, ежедневное количество выполняемых анализов на антитела к COVID-19 увеличилось в 3,5 раза. При этом, как заверили в компании, "Гемотест" делает все возможное, чтобы возобновить срок выполнения исследований.

Ранее сеть частных клиник "Инвитро" предупредила о возможности задержек результатов ПЦР-тестов на коронавирус на 2-3 дня. Как сообщили в компании, сейчас наблюдается взрывной рост спроса на всю линейку ковидных тестов, с конца прошлой недели он вырос примерно на 150%. В особенности спрос вырос на тесты на антитела, за неделю достигнув 170%. Рост спроса на тесты на наличие антител класса IgM составил 70%, рост спроса на IgG - 130%.

В свою очередь заместитель медицинского директора ГК "Медси" Ксения Шеховцова сообщила ТАСС о том, что сейчас в компании заметили повышение спроса на ПЦР-тесты примерно на 10-15%. "Но количество тестирований не является рекордным и меньше по сравнению с пиковыми значениями в октябре - декабре 2020 года. Мы продолжаем выдерживать заявленные сроки и выдаем результат пациентам в течение суток", - сказала она.