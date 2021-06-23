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Молния

Голикова: рост циркулирования индийского штамма фиксируется в Санкт-Петербурге

Рост циркулирования индийского штамма фиксируется в Санкт-Петербурге - Голикова.

Суд в Петербурге оштрафовал НКО-иноагента "Открытый Петербург" на 150 тыс. рублей
Учредителя организации Андрея Пивоварова ранее суд оштрафовал на 50 тыс. рублей
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